Resmi onay geldi: Dijital pazarın dev ismi el değiştiriyor! İşte yeni sahibi

Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret markalarından Trendyol'un 2020 yılında başlattığı yemek ve market teslimat hizmeti Trendyol Go, artık küresel teknoloji devi Uber çatısı altında faaliyet gösterecek.

Trendyol Grubu’nun kısa süre önce duyurduğu satış anlaşmasında yeni bir adım daha atıldı.

Rekabet Kurumu, Uber’in Trendyol Go’nun çoğunluk hisselerini devralmasını resmen onayladı.

Yaklaşık 700 milyon dolarlık bu dev anlaşmayla birlikte Uber, Türkiye'deki hizmet yelpazesini daha da genişletecek.

YÜZDE 85’İNİ SATIN ALIYOR

15 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Trendyol Go'nun çoğunluk hissesinin Uber'e devrine resmen onay verdi.

Bu kararla birlikte Trendyol Go’nun sahibi olan TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ’ninyüzde 85 hissesi, Hollanda merkezli Uber International Holding B.V.'ye devredilecek. Trendyol ise şirketteki yüzde 15'lik hissesini elinde tutarak ortaklık yapısını sürdürecek.

Yaklaşık 1 milyar dolar değer biçilen Trendyol Go platformu, şu anda 90 bini aşkın restoran ve market ile 19 bin aktif kurye ağına sahip.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre bu dev satın alma, Türkiye'deki rekabet ortamını olumsuz yönde etkilemeyecek.

Anlaşma sonrası Trendyol Go uygulaması mevcut haliyle çalışmaya devam edecek. Kullanıcılar, iş ortakları ve kuryeler için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.