Resmi uyarı geldi: Durum ciddi! Bu gece başlayacak Dün gece itibarıyla hava sıcaklıkları büyük oranda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarıda bulundu. Bu gece bu şehirlere dikkat!

Haber Merkezi

Meteoroloji Marmara bölgesinde sıcaklıkların aniden 10°C birden düştüğünü duyurdu.

Birçok ilde soğuk havalar etkisini devam ettirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Özellikle Adana ve Osmaniye çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Bu gece itibarıyla giriş yapacak ve aralıksız devam edecek.

MGM'DEN UYARI GELDİ

MGM, Adana ve Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü yağışların bu gece itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: