Ringlerin efsanesi Mike Tyson yine maça çıkıyor: İşte yeni rakibi

Boksun iki efsane ismi Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr., özel bir organizasyon kapsamında Afrika’da ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Gösteri maçı formatında yapılması planlanan karşılaşma, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

İKİ EFSANE TARİHİ BİR MEKANDA BULUŞUYOR

Karşılaşmanın Kongo’da yapılacak olması, organizasyona ayrı bir anlam kazandırıyor.

Mücadele, Muhammad Ali ile George Foreman arasında oynanan ve tarihe geçen efsane maçtan 52 yıl sonra aynı bölgede gerçekleştirilecek.

MAÇ FORMATI ÖZEL OLARAK BELİRLENDİ

Karşılaşmanın resmi bir müsabaka değil, yüksek profilli bir gösteri maçı olarak düzenleneceği bildirildi. Bu sayede Mayweather’ın 50-0’lık yenilgisiz kariyer karnesinin etkilenmemesi amaçlanıyor.

59 yaşındaki Tyson ile 48 yaşındaki Mayweather’ın sağlık durumları göz önünde bulundurularak maç süresinde de değişikliğe gidildi. Buna göre karşılaşma, klasik üç dakikalık raundlar yerine ikişer dakikalık toplam sekiz raund üzerinden oynanacak.

SİKLET FARKI NEDENİYLE ÖZEL KURALLAR UYGULANACAK

Resmi bir kilo kategorisinin bulunmadığı karşılaşmada, iki boksör arasında ciddi bir ağırlık farkı bulunuyor. Tyson’ın 100-104 kilogram civarında olduğu, Mayweather’ın ise 68-73 kilogram aralığında yer aldığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 30 kiloluk farkın yaratabileceği riskleri azaltmak amacıyla, organizasyon tarafından özel ekipman kuralları getirilecek. Buna göre sporcuların, standart eldivenlere kıyasla daha fazla dolguya sahip yaklaşık 450 gramlık eldivenlerle ringe çıkması planlanıyor.