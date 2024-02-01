Saçınıza patates kabuğu sürün, anında etkisini görün Patates kabukları, doğru şekilde kullanıldığında inanılmaz faydalar sunuyor. Genellikle yemeğe hazırlanırken soyulan ve çoğu zaman çöpe atılan bu kabuklar, aslında saç için bir mucize! Saça patates kabuğu sürüldüğünde bakın ne fayda sağlıyor…

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Gıdaların alternatif kullanımları arasında en dikkat çekicilerinden biri patates kabuklarının yeniden değerlendirilmesidir.

Patatesler soymak her yemek hazırlığının vazgeçilmez bir parçasıdır ve kabukları genellikle çöpe atılır.

Ancak patates kabuklarının atılması yerine kullanılması, şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir.

Bu mucizevi etkileri duyduğunuzda, artık patates kabuklarını çöpe atmak istemeyeceksiniz.

Patates kabuklarını çöpe atmak yerine bu mucizevi özelliklerinden faydalanmak, hem cildinizin hem de saçınızın sağlığını destekleyecek.

Hemen doğradığınız patates kabuklarını alın ve saçlarınıza uygulamaya başlayın. Bakın sonrasında neler oluyor…

Patates kabuklarıyla doğal boya!

Patates kabukları ile saç boyalarına para vermeden saçlarınızdaki beyazlara veda edebilirsiniz.

Patates kabukları ile saç boyamak için öncelikle patates kabuklarını iyice yıkayarak bir tencereye koyun. Üzerine su ekleyip kaynatın ve kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar kaynatmaya bırakın.

Ardından suyu ılımaya bırakın. Ilık hale geldiğinde patates kabuklarını çıkarın ve karışıma birkaç damla limon suyu ve lavanta yağı ekleyerek bir sprey şişesine aktarın.

Saçlarınızı yıkayıp nemli bıraktıktan sonra, sprey şişesindeki karışımı saçlarınıza püskürtün. Patates kabuklarının oksijen suyu gibi açıcı etkisi, saçlarınızı doğal ve hafif bir renkle boyamak için idealdir.