Sadece 12 saniyen var! Mantık hatalarını bu sürede bulanların IQ'su 150'nin üstünde çıkıyor Resimdeki mantık hatalarını bulabilenler yüksek IQ'lu kabul ediliyor. Bakalım resimdeki hataları siz kaç saniyede bulabileceksiniz! Hadi teste başlayın...

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Mantık bulmacaları, beyni geliştirmenin ve IQ seviyesini ölçmenin eğlenceli bir yoludur.

Görsel zeka testleri, kişilerin görsel algıları, dikkatleri ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlayan testlerdir.

Bu tür testler genellikle resimler, desenler veya şekiller içerir ve kişilerin bu görsel öğeleri analiz etmelerini, ilişkiler kurmalarını ve desenleri tanımlamalarını gerektirir.

Görsel zeka testlerinde bulunan mantık hataları, genellikle resimlerdeki desenlerin veya şekillerin birbirleriyle uyumsuz olması, tutarsızlık içermesi şeklinde olabilir.

Aşağıdaki resimde birden fazla mantık hatası bulunuyor. Bakalım mantık hatalarını bulabilecek misiniz?

Resimdeki mantık hatalarını bulmak için öncelikle resmin tamamını bir bütün olarak inceleyin.

Bu tür testler, bir kişinin problem çözme yeteneklerini, hızını ve yaratıcılığını değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Peki siz bu resime baktığınızda kaç tane mantık hatası buldunuz?

Resimdeki mantık hatalarını kimileri ilk bakışta farkederken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen farkedemiyor.

Görselde bulunan mantık hatalarını bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyoruz.

İşte zeka testinin yanıtı...

Resimde 3 farklı mantık hatası bulunuyor. İlk hata kral tablosunda bir araba bulunması. İkinci hata ise adamın muzu bir telefon gibi kullanması. Üçüncü ve son mantık hatası ise adamın terliklerinin farklı olması.