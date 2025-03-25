Sağ omuzdan tuz serpin, bolluk ve bereketi kapınızı çalacak

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Günümüzde birçok insan, kötü enerjiden arınmak ve pozitif bir atmosfer yaratmak için doğal yöntemlere yöneliyor.

Yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılan tuz, yemeklere lezzet katmanın yanı sıra negatif enerjiyi uzaklaştırmak için de bir araç olarak görülüyor.

Eski inanışlara göre tuz, kötü ruhları ve negatif enerjiyi çekme gücüne sahiptir.

Bu yüzden birçok insan belirli aralıklarla tuz ritüeli yaparak ruhsal rahatlama sağladığını söylüyor.

Sağ omzunuzdan bir miktar tuz döktüğünüzde etkilerine inanamayacaksınız.

BOLLUK VE BEREKET GETİRİYOR

Manevi enerjinizi yükseltmek ve evinizi negatif enerjilerden arındırmak için tuz kullanabilirsiniz.

Sağ omzunuzdan bir tutam tuz dökmek, kapının önüne tuz serperek kötü enerjileri uzaklaştırmak gibi uygulamalarla evinizi ve ruhunuzu arındırabilirsiniz.

Ayrıca, bolluk ve bereketin hayatınıza akması için "La ilahe illallâhu’l Muğni" 99 kez okunmalı. Şifa için "La ilahe illallâhu’l Şafi", sevgi için "La ilahe illallahu’l Vedud", değerlilik için "La İlahe illallahu’l Kerin" ve korunmak için "La ilahe illallahu’l Muki" esmaları tekrar edilmelidir.