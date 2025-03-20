Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ebeveynler dikkat: Çocukluk dönemi aşı takvimi değişiyor

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Sağlık Bakanlığınca ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Çocukluk dönemi aşı takvimi kapsamında atılan yeni adım dikkat çekti.

Söz konusu değişiklik kapsamında, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacağı belirtildi.

Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren bu uygulama uygulamaya, 14 Nisan itibarıyla başlanacak.

AŞI TAKVİMİ YENİLENİYOR

Sağlık bakanlığı tarafından atılan bu yeni adımla birlikte aşı takviminde yepyeni bir döneme giriliyor.

Sağlık Bakanlığınca temin edilecek olan 6 bileşenli yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.