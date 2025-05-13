Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin 342 personel alımı tercih sonuç tarihi...

Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 15 bin 342 kişilik işçi alımında son aşamaya gelindi. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım gerçekleştirecek olan personel alımında 8 mayıs tarihinde son tercihler yapıldı.
KPSS-2025/4 kapsamında tercih yapan binlerce aday sonuç tarihine odaklanmış durumda. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan başvuruların ne zaman sonuçlanacağına dair araştırmalar hız kazandı.
Sağlık Bakanlığı, bu alıma birlikte merkez ve taşradaki açık pozisyonlarını tamamlamış olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercihleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi. Sonuçların Kurban Bayramının öncesinde, Haziran ayının ilk haftasına kadar açıklanabileceği öngörülüyor.