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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin 342 personel alımı tercih sonuç tarihi...

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin 342 personel alımı tercih sonuç tarihi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin 342 kişilik işçi alımı kapsamında tercihler yapılmıştı. KPSS-2024/4 kapsamında yapılan tercihlerin ne zaman açıklanacağı başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?