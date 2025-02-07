Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler? İşte en yaygın belirtiler...

Hüseyin Topuz

Son yıllarda sahte alkol zehirlenmesi vakalarında artış yaşanmakta ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabilmektedir.

Sahte içkiler, genellikle etil alkol yerine metil alkol (metanol) içerdiğinden son derece toksiktir.

Metanol, vücutta parçalandığında sinir sistemi, karaciğer ve böbrekler üzerinde ağır tahribata neden olur.

İlk belirtiler hafif baş dönmesi ve mide bulantısı gibi masum görünebilirken, zamanla bilinç kaybı, körlük ve organ yetmezliği gibi hayati riskler ortaya çıkabilir.

Bu nedenle sahte alkolden korunmak, belirtilerini erken fark etmek ve hızlı müdahalede bulunmak büyük önem taşır.

Belirtiler genellikle içildikten birkaç saat içinde ortaya çıkar ve zamanla kötüleşir. İşte en yaygın belirtiler:

Erken Belirtiler (İlk 6-24 Saat)

- Baş dönmesi, sersemlik

- Şiddetli mide bulantısı ve kusma

- Karın ağrısı

- Şiddetli baş ağrısı

- Halsizlik, bilinç bulanıklığı

İleri Düzey Belirtiler

- Görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme, ışığa hassasiyet, körlük)

- Nefeste aseton kokusu (tatlımsı veya meyvemsi koku)

- Nefes darlığı, hızlı ve derin solunum

- Bilinç kaybı, koma

- Kasılmalar

- Böbrek yetmezliği ve organ yetmezliği