Sakın dondurmayın! O besinler dondurulduğunda adeta zehre dönüşüyor

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Hemen herkes birçok besin tüketilmediğinde dondurarak daha sonra tüketilmesini için saklar. Özellikle kış ayına girmeden önce yaz ayında yetişen birçok sebze ve meyve buzluğun yolunu tutar.

Ancak dondurma işlemi her besin için doğru bir tercih değilmiş. Özellikle bazı besinler dondurulduğunda sağlık açısından tehlikeler oluşturabiliyormuş.

Hangi besinlerin dondurulduğunda tehlike oluşturduğu hakkında ise uzmanlardan açıklamalar geldi. Bakın hangi besinlerin dondurulması bağırsak sağlığınızı doğrudan etkiliyormuş.

ZEHİRDEN FARKSIZ OLUYORLAR!

Dondurulduğunda sağlık açısından çeşitli tehlikeler oluşturabilecek gıdaları listeleyen uzmanlar o gıdaları kesinlikle dondurmayın uyarısında bulundu. İşte, dondurulmaması gereken gıdalar:

1-Göbek marul

2- Domates

3- Patates

4- Yumurta

5- Yüksek yağlı yiyecekler

6- Mayonez

9- Kızarmış yiyecekler