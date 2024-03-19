Salçaya ondan birkaç damla sıkın, küf sorununu maziye gömün… Yemeklerin olmazsa olmazı salçadır. Oldukça sık tüketilen salça kısa süre içinde küflenme sorunu ile karşı karşıya kalır. İşte, uygulayacağınız bu yöntem ile salçalarınızdaki küf sorununu alt edeceksiniz…

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Yemek yaparken vazgeçilmez temel malzemeler arasında salça başta gelir. Salça aynı zamanda sık tüketilen besinler arasında yer aldığından küf gibi sorunlarında en sık görüldüğü yerlerden biridir.

İster evde yapılan salçalar olsun ister marketten temin ettikleriniz olsun hepsinde aynı sorun ile karşı karşıya kalınır. Küf sorununu çözmek için ise farklı yöntemler uygulanabilir.

Özellikle de ev salçalarının saklanmasında kullanılan ve küflenme sorununu ortadan kaldıran poşetleme yöntemi marketten alınan kutu salçaları için uygulanması pek tercih edilmez.

İşte tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem ile salçanıza sıkacağınız birkaç damla küflenme sorununu tamamıyla ortadan kaldıracak.

Salçaya birkaç damla sıkın….

Salçalarınızı daha uzun soluklu saklamak istiyorsanız ve küflenme sorunu yüzünden bu mümkün olmuyorsa bu yöntem ile salçalarınızda bir tek küf kalmayacak.

Yemeklerin vazgeçilmez ürünü olan salçaya birkaç damla limon suyu ekleyerek küf nedir bilmeyeceksiniz. Limon, içeriğindeki asitler sayesinde asidik bir ortam oluşturarak küflenme riskini azaltır ve salçanın tazeliğini korur.