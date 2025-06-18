UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maç takviminin netlik kazanmasının ardından futbolseverler tarafından ilk maçların oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı.
Liglerin son bulmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan 29 takımın netlik kazanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilmiş durumda.
17 Haziran (bugün) başlayacak olan kura çekimlerinin ardından nefes kesen karşılaşmaların başlaması bekleniyor. Peki, Şampiyonlar ligi kura çekimleri ne zaman tamamlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ligde ilk kura çekimi 17 Haziran'da olacak. Play-off kura çekimleri 4 Ağustos'ta, lig aşaması kuralları ise 28 Ağustos 2025'te gerçekleşecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanşları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlkler: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026