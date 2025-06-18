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Şampiyonlar ligi kura çekimleri ne zaman tamamlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar ligi kura çekimleri ne zaman tamamlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri bugün başlayacak. Kuraların çekilmesini heyecanla bekleyen futbolseverler karşılaşmaların ne zaman oynanmaya başlayacağı konusunda araştırmalarına başlamış durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman tamamlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?