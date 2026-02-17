Şampiyonlar Ligi play-off: Galatasaray - Juventus maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak.
- Maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak ve TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.
- Galatasaray karşılaşmada avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off karşılaşmaları için geri sayım başladı.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor.
Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde alacağı avantajlı bir skorla rövanş öncesi önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor.
Futbolseverler, dev maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı (bu akşam) saat 20.45’te başlayacak.
Rams Park’ta oynanacak dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda.