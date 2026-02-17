Şampiyonlar Ligi play-off: Galatasaray - Juventus maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Juventus'u ağırlayacak. Dev maç öncesi detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...