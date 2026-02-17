Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi play-off: Galatasaray - Juventus maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Juventus'u ağırlayacak. Dev maç öncesi detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 15:01
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak.
  • Maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak ve TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.
  • Galatasaray karşılaşmada avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off karşılaşmaları için geri sayım başladı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde alacağı avantajlı bir skorla rövanş öncesi önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor.

Futbolseverler, dev maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı (bu akşam) saat 20.45’te başlayacak.

Rams Park’ta oynanacak dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda.

