Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

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Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun tamamlanmasının ardından yeni sezon için geri sayım başladı.

Şampiyonlar Ligi 2025/2026 sezonu kura çekim tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ile temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte merak edilenler...

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

Devler Ligi'nde eleme turu ilk kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Bununla birlikte play-off kuraları 4 Ağustos, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos'ta çekilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri;

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya

4. TORBA: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde;

- Benfica

- Rangers

- Club Brugge

- Feyenoord