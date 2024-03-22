Şampuanınıza o yağdan 10 damla ekleyin, kuruluğa da kepeğe de veda edin… Saçlarda meydana gelen sorunların başında gelen kepek ve kuruluk sorunu şampuanınıza ekleyeceğiniz o yağdan geçiyor. Sadece 10 damla ekleyerek sorunların kökünü kazıyacaksınız…

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Saç ve cilt bakımında sıkça kullanılan yöntemler arasında doğal yağlar ilk sırada gelir. Binlerce yıldır çeşitli kültürlerde kullanılan ve besleyici yağlar bulunur.

Bu yağlar özelliklede saç bakımında kullanıldığında oldukça olumlu etkiler sunar. Saç bakımının ilk adımı olan saç temizliğinde kullandığını şampuanlarınızın içerisine ekleyeceğiniz doğal yağlar saçlarınız için resmen mucizevi etkiler yaratacak.

İçeriğinde bulundurduğu doğmamış yağ asitleri, E vitamini, proteini lif ve çeşitli mineraller sayesinde saçlarınıza bakım yaparken saçlarınızı kepekten de kuruluktan da kurtaracak.

Şampuana 10 damla ekleyin...

E vitamini açısından zengin olan badem yağı, antioksidan özellikleri açısından da oldukça zengindir. Bu yağ ayrıca omega-3 yağ asitleri, omega-6 yağ asitleri ve oleik asit gibi diğer sağlıklı yağları içerir.

Lif içeriği barındıran badem yağı, bu zengin besin profili sayesinde saç ve cilt bakımında kullanılan en yaygın olan doğal yağdır. Şampuanınıza ekleyeceğiniz 10 damlasıyla saç sağlığınızı kuvvetlendirecek.

Badem yağı, saç derisini besler ve saç köklerini güçlendirir, bu da saç dökülmesini engellemede oldukça başarılı bir yöntemdir.

Ayrıca şampuanınıza ekleyeceğiniz badem yağı, kuru saçlar için harika bir nemlendirici etki sunar. Saç tellerine derinlemesine nüfuz eder ve saçın nem dengesini korur, böylece daha yumuşak ve daha pürüzsüz bir saç elde edilir.

Kepek sorununu da gidermede etkilidir. Saç derisindeki kuruluğu azaltarak ve deriyi besleyerek kepek oluşumunu engeller.