Samsun merkezli gıda devinden konkordato talebi! Halka arz için SPK’ya başvurmuştu

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Samsun merkezli olan Türkiye’nin önde gelen gıda üretim şirketleri arasında yer alan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i SPK’ya yaptığı halka arz başvurusunun ardından konkordato talebiyle gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Kısa bir süre önce SPK’ya yapmış olduğu halka arz başvurusunun ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapan şirketin kararı dikkat geçti.

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato talebinin ardından, mahkemenin 17 Ocak’ta verdiği karar ile Pakun’a üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreç, şirketin mali durumunun daha detaylı incelenmesi amacıyla başlatıldı.

MALİ İNCELEMELER YAPILACAK!

Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet sürecinde Pakun Gıda’ya, mali tablolarını incelemek için bir konkordato komiser heyeti atadı. Bu heyette, bağımsız denetçi ve mali müşavir Fuat Kubilay, mali müşavir Deniz Eroğlu ile hukukçu Bülent Köksal görev aldı.

Şirketin halka arz başvurusu ise içinde bulundukları mali yapı ve sürdürülebilirliği hakkında önemli bir soru işareti oluşturdu.