Şarap şişelerinin altındaki bombe ve çentiklerin sebebi bakın neymiş… Klasik bir şarap şişesi hepimizin aşina olduğu gibi uzun ince bir cam şişe, bazen mantar ve birtakım etiketlerden oluşur. Bu sıradanlıkların yanında şişenin altına baktığınızda ise bir bombe ve çentikli bir alan görürsünüz. Peki bunun sebebi nedir? İşte detaylar…

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Belki de bugüne dek dikkatinizi çekmeyen birçok detay aslında oldukça büyük önem taşır. Her ne kadar küçük ve önemsiz detaylar olarak görülse de asıl amaçlarını öğrendikten sonra şaşırmamak elde değil.

İşte o küçük detaylar arasında olan şarap şişelerinin alt kısmında yer alan bombeli yapı ve çentikler gelişigüzel yapılmış detaylar değil. Oldukça önemli bir amacı olan bu detayı öğrendikten sonra hayret edeceksiniz.

Şişelerin hemen altında yer alan girinti, içe doğru bombeli bir biçimde tasarlanmıştır ve bazılarının kenarlarında da çentikler vardır. Aslında oldukça önemli bir amaca hizmet eden bu ayrıntılar bakın ne işe yarıyormuş…

İşte, o girinti ve çentiklerin asıl amacı…

Şarap şişelerinin dibindeki bu içbükey girintiye “punt” ismi verilir. Ve bu puntların varlığı, kesinlikle bir tesadüfe bile dayanmıyor.

Bu girinti ve çentikler şarap şişesini dipten tutarak servis edilirken, baş parmağını yerleştirerek kavrayabilmesine yarayan bir nokta görevi görür.

Ayrıca punt, şişelerin uçtan uca istiflenmesine olanak sağlar. Şişeler bu şekilde istiflenirse hasar görme ve yuvarlanma ihtimali daha az olur.

Aynı zamanda başka bir amacı ise şarapta tortu oluşması durumunda şarabın kadehe döküldüğü an bu tortunun dökülmesini önlemesidir.

Ve gelelim yapım amacındaki en önemli ayrıntıya, bu girintilerin şişelerin direncini büyük ölçüde arttırmasıdır. Bu durum özellikle köpüklü şaraplarda bulunan karbondioksit gazının basıncına, şişenin dayanması için çok daha fazla bir yüzey alanı sağlar. Kısaca o anlam veremediğimiz girinti, şarabın köpüğünün muhafazasını sağlar.