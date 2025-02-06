Savcı maaşları 2025: Zamlı stajyer hakim, savcı, avukat maaşları

2025 yılı itibarıyla yapılan memur maaşı artışları, hakim ve savcı maaşlarını da etkiledi.
Yeni zamlı maaşlarla birlikte, adalet sistemindeki çalışanların maaşlarında önemli bir yükselme yaşandı.
Hakim ve savcı maaşları, görevdeki kıdeme göre değişkenlik gösteriyor.
Peki, 2025 yılı itibarıyla hakim, stajyer hakim, savcı ve avukat maaşları ne kadar oldu?
AVUKAT MAAŞI
Önceki maaş: 57.028 TL
Zamlı maaş: 63.614 TL
CUMHURİYET SAVCISI MAAŞI
Önceki maaş: 60.000 TL – 113.000 TL
Zamlı maaş: 70.000 TL – 125.000 TL
1. sınıf savcı maaşı: 90.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.
10 yıllık savcı maaşı: 90.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.
HAKİM MAAŞI
Önceki maaş: 75.000 TL – 115.000 TL
Zamlı maaş: 85.000 TL – 125.000 TL
1. sınıf hakim maaşı: 100.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.
10 yıllık hakim maaşı: 100.000 – 120.000 TL arasında değişmektedir.
STAJYER HAKİM-SAVCI MAAŞI
Önceki maaş: 52.000 TL
Zamlı maaş: 58.006 TL