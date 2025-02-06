Savcı maaşları 2025: Zamlı stajyer hakim, savcı, avukat maaşları

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2025 yılı itibarıyla yapılan memur maaşı artışları, hakim ve savcı maaşlarını da etkiledi.

Yeni zamlı maaşlarla birlikte, adalet sistemindeki çalışanların maaşlarında önemli bir yükselme yaşandı.

Hakim ve savcı maaşları, görevdeki kıdeme göre değişkenlik gösteriyor.

Peki, 2025 yılı itibarıyla hakim, stajyer hakim, savcı ve avukat maaşları ne kadar oldu?

AVUKAT MAAŞI

Önceki maaş: 57.028 TL

Zamlı maaş: 63.614 TL

CUMHURİYET SAVCISI MAAŞI

Önceki maaş: 60.000 TL – 113.000 TL

Zamlı maaş: 70.000 TL – 125.000 TL

1. sınıf savcı maaşı: 90.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.

10 yıllık savcı maaşı: 90.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.

HAKİM MAAŞI

Önceki maaş: 75.000 TL – 115.000 TL

Zamlı maaş: 85.000 TL – 125.000 TL

1. sınıf hakim maaşı: 100.000 TL – 125.000 TL arasında değişmektedir.

10 yıllık hakim maaşı: 100.000 – 120.000 TL arasında değişmektedir.

STAJYER HAKİM-SAVCI MAAŞI

Önceki maaş: 52.000 TL

Zamlı maaş: 58.006 TL