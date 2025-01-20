Sayısal Loto çekilişi: 20 Ocak 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 20 Ocak 2025 Pazartesi çekilişi noter huzurunda yapıldı.

Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları devreden büyük ikramiyenin 519.903.641 TL olduğu çekiliş sonuçları hakkında aramalarını hızlandırdı.

Çılgın Sayısal Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında aramalar gerçekleştiriyor.

Peki kazanan şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ