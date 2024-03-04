Şeker ve telveyi yoğurun, her yerinize sürün! Saten gibi yapıyor... Vücudunuzda pürüzsüz olmayan bölgeler için kullanabileceğiniz şeker-telve karışımı, ölü deriden arınmanızı sağlayacaktır.

ensonhaber.com

Pürüzsüz bir cilt için yapılması gerekenlerin başında iyi bir bakım geliyor.

Cildi ölü derinden arındırmak ve nemlendirmek, pamuk gibi bir dokuya ulaşmak için önem arz ediyor.

Kozmetik ürünler yerine bunu doğal yolla sağlamak isterseniz, detaylar haberimizde.

Hem sağlıklı, hem de maliyetsiz olan bu tarif, elinizin altına olacak.

Peeling kıvamına gelen karışımı cildinizdeki pürüzlü bölgelere uygulayın, farkı görün.

İşte detaylar...

Şeker-telve peeling

Kahve telvesini çöpe atmak yerine muhteşem bir etkiyle değerlendirin.

Bardakta kalan kahve tortusu ile toz şekeri karıştırın. Tercihen esmer şeker kullanın.

Daha sonra temiz ve kuru cildinize karışımı dairesel hareketlerle hafifçe masaj yaparak uygulayın.

Peeling etkisinde olan bu karışım kuru cildinizi canlandıracak ve gözenekleri açacak. Nefes almaya başlayan cilt, daha canlı ve bakımlı görünecek.