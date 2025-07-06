Şifa değil zehir saçıyor: Popüler markanın zencefili raflardan toplatılıyor Almanya’da yaygın olarak tüketilen bir markaya ait öğütülmüş zencefil ürünü hakkında ciddi bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara “tüketmeyin” uyarısı yapıldı.