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Şifa değil zehir saçıyor: Popüler markanın zencefili raflardan toplatılıyor

Almanya’da yaygın olarak tüketilen bir markaya ait öğütülmüş zencefil ürünü hakkında ciddi bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara “tüketmeyin” uyarısı yapıldı.

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Şifa değil zehir saçıyor: Popüler markanın zencefili raflardan toplatılıyor

Almanya’da satılan popüler gıda markalarına ait öğütülmüş zencefil ürünleriyle ilgili endişe yaratan bir uyarı yapıldı.

SUNTAT, YAREN ve Ezogelin markalarına ait zencefil tozlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde, yasal sınırların üzerinde aflatoksin maddesi tespit edildi.

Aflatoksinler, yüksek miktarda alındığında kanserojen etki gösterebilen toksik bileşikler arasında yer alıyor.

KANSERE YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, bu tür maddelerin özellikle uzun süreli tüketiminde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Alman yetkililer, bu markalara ait öğütülmüş zencefil ürünlerinin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, ürünlerin satın alındığı marketlere iade edilebileceğini duyurdu.

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