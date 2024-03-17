Sivilce neden çıkar? Sivilce oluşumuna sebep olan etkenler nelerdir?

Sivilce, genellikle yağ bezlerinin (sebase bezlerin) tıkanması sonucu oluşan bir cilt sorunudur.
Bu tıkanma genellikle yağ, ölü deri hücreleri ve bakterilerin birleşimiyle oluşur.
Sivilcelerin oluşumunda birden fazla faktör etkili olabilir. İşte bunlardan bazıları;
Hormonal değişiklikler
Ergenlik döneminde veya hormonal dalgalanmaların olduğu diğer dönemlerde hormon seviyelerindeki değişiklikler sivilce oluşumunu tetikleyebilir.
Yağlı cilt
Yağlı bir cilde sahip olmak, yağ bezlerinin daha fazla salgı üretmesine ve dolayısıyla tıkanmış gözeneklere yol açmasına neden olabilir.
Genetik faktörler
Ailede sivilceye yatkınlık varsa, sivilce sorunuyla karşılaşma olasılığı daha yüksek olabilir.
Stres
Stres, vücuttaki hormonal dengesizlikleri etkileyebilir ve dolayısıyla sivilce oluşumunu artırabilir.
Kozmetik ürünler
Bazı cilt bakım ürünleri veya makyaj malzemeleri gözenekleri tıkayabilir ve sivilce oluşumunu teşvik edebilir.
Diyet
Bazı çalışmalar, yüksek glisemik indeksli yiyeceklerin ve süt ürünlerinin sivilce oluşumunu artırabileceğini öne sürmektedir, ancak bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.
Sivilce oluşumunu etkileyen bu faktörler bir araya geldiğinde, ciltteki gözeneklerin tıkanması ve iltihaplanma sonucu sivilceler meydana gelebilir.