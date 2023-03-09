Sivilceleri yok edecek formül! Güzel bir cilt için uygulamanız gereken yöntemler.. Kusursuz bir cilde sahip olmak herkesin ortak hayali olsada bu pek mümkün olmuyor. Cildin en büyük sorunlarından olan sivilceleri en aza indirmek için bazı formüller bulunuyor. İşte o formüller..

Sivilceler birçok kişinin ortak problemi olarak dikkat çekiyor. Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istesede bu pek mümkün olmuyor.

Sivilcelerden tamamen kurtulmak mümkün olmasada dikkat edeceğiniz bazı noktalar sayesinde sivilceleri azaltabilirsiniz.

Sivilceler vücudumuzun birçok farklı bölgesinde çıkabiliyor. Ancak en yoğun olarak çıktığı yer ve kişiyi rahatsız eden nokta yüz kısmında daha fazla görülmesidir.

İşte sizler için araştırdığımız ve sivilce oluşumunu en aza indirecek o yöntemler..

Nemlendirici kullanın

Nemlendirici kullanarak cildinizin nemlenmesine olanak sağlayabilirsiniz. Bu olay sivilce oluşumunu azaltacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz mutlaka nemlendirici kullanmanız tavsiye edilir.

Cilt tipinizi öğrenin

Cilt tipinizi öğrenerek cildinize uygun ürünler kullanabilirsiniz. Bu sayede cildinizi daha iyi koruyarak sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz.

Makyajı azaltın

Ciltteki sivilceleri kapatmak için makyaj yaparak gözenekleri tıkayarak daha fazla akne ve sivilce oluşumuna sebep olabilirsiniz. Yüzünüz için seçeceğiniz her ürün son derece önemlidir. Bu konuya özen göstermeniz tavsiye edilir..