Şivlilik ne zaman kutlanacak? 2024 Şivlilik ne zaman? Konya’da üç ayların gelişini müjdeleyen şivlilik için geri sayım başladı. İşte 2024 şivlilik tarihi...

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Şivlilik ne zaman kutlanacak sorusu son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Konya'da uzun yıllardan beri yaşatılan şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanıyor. Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da çeşitli şivlilik etkinlikleri düzenlenmektedir.

Uzun yıllardır yaşatılan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Şivlilik gününde çocuklar kapı kapı gezerek şeker toplayarak ortaya eğlenceli görüntüler çıkarmaktadır.

Şivlilik günü Konya'da binlerce çocuk sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkarak şeker toplamaya başlamaktadır. Özellikle çocukların büyük bir heyecanla beklediği şivlilik için geri sayım başladı.

Peki, 2024 şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte merak edilen o tarih...

Şivlilik ne zaman?

Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bir gün önce gece başlamaktadır. Buna göre şivlilik 10 Ocak 2024 günü başlayacak. Çocuklar 11 Ocak günü şivliliklerini toplayacak.