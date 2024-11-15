Skoda’dan çiftçilere müjde: Kasım ayında sıfır araba fırsatı duyuruldu

Haber Merkezi

Kasım ayı boyunca Skoda, popüler modelleri için özel kredi seçenekleri ve cazip fiyat avantajları sunuyor.

Fabia, 100.000 TL’ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranıyla kredi fırsatıyla 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Modern özellikleriyle dikkat çeken Kamiq modeli de 250.000 TL’ye kadar 12 ay %0,99 faiz imkanı ve 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Konforlu sürüş donanımlarıyla öne çıkan Karoq, tüzel müşterilere özel 500.000 TL’ye kadar %2,99 faiz oranıyla 1.999.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

SUV segmentinde tercih edilen Kodiaq için ise tüzel müşterilere özel 1.000.000 TL’ye kadar %2,99 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Sedan sınıfında ise Superb, Kasım ayı boyunca özel fırsatlarla Skoda severlerle buluşuyor.

ÇİFTÇİLER DE FAYDALANABİLECEK

Skoda, Kasım ayı kampanyasında çiftçileri de düşünerek Ziraat Odası’na kayıtlı, aktif olarak çiftçilik yapan müşterilerine özel indirim fırsatları sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, çiftçiler, kendi adlarına alacakları araçlarda bu özel indirim avantajından yararlanabilecek.

Türkiye genelindeki tüm yetkili Skoda bayilerinde geçerli olan kampanya, ihtiyaçlara uygun finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. Skoda, Kasım ayı boyunca avantajlı seçeneklerle otomobil tutkunlarını bayilerine davet ediyor.