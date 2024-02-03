Soğanların ömrüne ömür katıyor: Yaz aylarına kadar bozulmadan ilk günkü tazelikte tutacak o saklama yöntemi! Mutfakta hemen her yemeğin lezzetine lezzet katan soğanı bozulmadan muhafaza etmek zor olabiliyor. Bu saklama yöntemi ile soğanlarınız yaz aylarına kadar bozulmadan ilk günkü tazeliğinde kalacak.

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Yemeklere, salatalara, mezelere kattığı lezzetlerle vazgeçilmez olan soğan sağlığa da oldukça faydalı. Ancak bu sağlıklı gıdayı saklarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.

Her mevsim sağlıklı bir şekilde soğan tüketmek için bazı teknikler bulunuyor. Bu teknikler yardımıyla soğanlarınız ne yeşilleniyor ne de bozuluyor.

Üstelik bu yöntemi uygulamakta oldukça basit. Soğanlarınızı dört mevsim aynı tazelikte tutacak kısa sürede soğanlarınızı çöpe attırmayacak olan o yöntem…

Kağıt ya da karton…

Soğanların saklanması ile yapılan en büyük yanlış güneş altında bekletmektir. Güneş alan yerlerde saklanan soğanların bozulması daha kısa sürer.

Soğanları serin ve kuru bir yerde sakladığınız zaman soğanlarınız bozulmayacak ve uzun süre tüketilebilir olarak kalacak.

Tabii ihtiyacınız sadece serin ve kuru bir yer değil patates ve sarımsak gibi yan ürünlerle de saklamanız gerekiyor. Ayrıca soğanı saklarken nem almayacak şekilde sakladığınızdan emin olduktan sonra asıl püf nokta olan soğanların altına koyacağını kağıt ya da kartonda saklama sürenizi arttıracak.