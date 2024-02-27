Soyulan çizilen mobilyaları 5 dakikada onarın! Ütüyü fişe takın ve...

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Orijinal alınan mobilyalar zamanla aşınmaya başlar ve üzerindeki boyanın çatlayıp kötü bir görünüm aldığı görülür.
Boyası kalkan mobilyalara nasıl bir yöntem uygulamanız gerektiğini açıklıyoruz.
Artık gördükçe canınız sıkılmayacak, üstelik pahalıya patlamayacak.
Çok basit bir yöntem, tek başınıza yapabilirsiniz! Ütüyü alın ve...
Mobilya tamiri
Ütünüzü fişe takın ve ısınmasını bekleyin.
Mobilyanın soyulan kenarına bir peçete koyun ve ortalama 5-10 saniye süresince ütüyle üstünden geçin. Isı, peçetenin altındaki yapışkanın yeniden etkin hale gelmesini sağlayacaktır.
Ütüleme işleminden sonra, mobilyanın kenarını kontrol edin.
Soyulma ve kalkma emareleri büyük olasılıkla azalmış veya tamamen ortadan kalkmış olacaktır.