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Sparta Prag - Galatasaray maçı TV8,5'da mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Sparta Prag - Galatasaray maçı TV8,5'da mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçını temsilcimiz 3-2 kazanmıştı. İşte rövanş maçının detayları...