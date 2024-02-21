Sparta Prag - Galatasaray maçı TV8,5'da mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Galatasaray geçen hafta evinde oynadığı ilk mücadeleyi 3-2 kazanarak avantaj elde etmişti.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray deplasmanda oynayacağı mücadeleden beraberlik dahi alsa adını üst tura yazdıracak.
Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Sparta Prag mücadelesi için geri sayım başladı.
Futbolseverler Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadele hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak. Epet Arena'da oynanacak zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.