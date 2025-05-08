Spor ayakkabı devi Skechers satıldı! İşte, yeni sahibi

Haber Merkezi

Spor giyim sektöründe öncü markalar arasında yer alan Skechers, satın alma haberiyle gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

ABD merkezli ayakkabı üreticisine 9,4 milyar dolara satıı gerçekleşen Skechers’in satış sonrası hisselerinin yükselişe geçmesi dikkat çekti.

Rekor bir fiyata satılan marka için ödenen tutarın ise borsa değerinin yüzde 27 üzerinde bir fiyatla gerçekleşmesi ilgi odağı oldu.

Satın alma işleminin gerçekleşmesinin ardından markanın hisseleri artış göstererek 61,90 dolara yükseldi.

YENİ SAHİPLERİ ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 9,4 milyar dolara satın alınana markanın yeni sahibi ise ABD merkezli ayakkabı üreticisi, 3G Capital oldu.

Ayakkabı sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük özelleştirme olarak kayda geçen anlaşma kapsamında 3G Capital, Skechers hisseleri için hisse başına 63 dolar nakit ödemeyi kabul etti.