Spor giyim devinden grev kararı! O tarihte hizmet verilmeyecek

Haber Merkezi

Koop-İş Sendikası, Nike Retail TK Perakende Ticaret Ltd. Şti. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde istenilen sonuca ulaşılmamasının ardından grev kararı aldığını duyurdu.

Sendika, işverenin teklifinin ekonomik koşullar ve çalışanların beklentileri karşısında yetersiz kaldığını belirterek, 21 Mart 2025 saat 10.00 itibarıyla tüm işyerlerinde greve çıkacağını ilan etti.

Tüm işyerlerinde geçerli olacak bu grev eyleminin UNI Global Union ile paylaşıldığı da aktarıldı. Ayrıca söz konusu tarihte başlatılacak grevin taleplerin karşılanacağı tarihe kadar uzatılacağı da paylaşıldı.

İŞVEREN YAKLAŞIMI KABUL EDİLMEDİ

Taleplerin kabul edilmediği gerekçesiyle grev kararı alan sendika tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

Sendika tarafından, "Başta disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi olmak üzere üyelerimizin haklarını doğrudan etkileyen konulardaki işveren yaklaşımı, Sendikamız açısından kabul edilebilir nitelikte değildi. İşveren tarafından iletilen güncellenmiş son teklif ve değerlendirmeler Sendikamız tarafından titizlikle incelendi ve teklifin bütünü dikkate alındığında tarafların anlaşmadan uzak olduğu anlaşıldı. Bu yaklaşım Sendikamız tarafından kabul edilemez görülerek grev kararı alındı" ifadelerine değinildi.

Yapılan açıklama grev sürecine de değinen sendika, "Sendikamız tarafından alınan grev kararı, 21 Mart 2025 saat 10.00 itibariyle tüm işyerlerinde uygulanacaktır. Bu karar, işyerlerinde ilan edilmiş, küresel sendikamız UNI Global Union ile de paylaşılmıştır. İşverenin Sendikamıza sunduğu bu teklifler, günümüz ekonomik koşulları düşünüldüğünde sektörün çok gerisinde olmasının yanı sıra üyelerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan da son derece uzaktır.

Aldığımız grev kararının tüm işyerlerinde ve taleplerimizi karşılayacağımız tarihe kadar kararlılıkla uygulanacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadeleri kullandı.