Su katılmış süt nasıl anlaşılır? Bu yöntemi deneyin, hileyi tespit edin...

Yağmur Dinç

Son günlerde gıda güvenliği açısından birçok haber gündeme geliyor.

"Su katılan sütler" de bunlardan biri.

Vatandaşlar, satın aldıkları paket sütlerin gerçekten süt olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ise, "süte su katılmışsa nasıl anlaşılır", "su katılan süt nasıl belli olur" soruları gündeme geliyor.

İşte bunu anlamak için yapmanız gereken o test...

YOĞUNLUK TESTİ

Süt normalde, suyun biraz daha yoğunudur.

Eğer süt sulandırılmışsa, yoğunluğu biraz daha düşük olabilir.

Bir kaba süt dökün ve bir süre bekleyin. Süt, normalde yavaşça ayrışır ve üst kısımda yağ birikmesi olur. Eğer süt sulandırılmışsa, yağın üst yüzeydeki tabakası ince olabilir.

DONDURUN

Saf süt, suyun donma noktasından biraz daha düşük bir sıcaklıkta donar.

Eğer süt sulandırılmışsa, suyun daha fazla olması nedeniyle donma noktası daha yakın olabilir.

Bir miktar sütü dondurucuya koyun ve ne kadar sürede donduğunu gözlemleyin. Normal süt, suya kıyasla biraz daha geç donar.