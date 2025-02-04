Şubat ayı neden 28 gün çeker? Şubat neden diğer aylardan farklı?

Hüseyin Topuz

Takvimdeki en ilginç durumlardan biri, Şubat ayının diğer aylardan farklı olarak 28 gün sürmesi ve dört yılda bir 29 güne çıkmasıdır.

Peki, neden diğer aylar 30 veya 31 günken, Şubat ayı daha kısa tutulmuştur?

Bu durum, eski Roma'dan günümüze kadar uzanan bir tarihsel sürecin sonucudur.

Roma İmparatorluğu’nda kullanılan ilk takvimlerden başlayarak Jülyen ve Gregoryen takvim reformlarına kadar pek çok değişiklik, Şubat ayının gün sayısını belirlemiştir.

İşte bu durumun temel nedenleri...

1. Roma Takvimi ve İlk Başlangıç

Eski Romalılar başlangıçta 10 aylık bir takvim kullanıyordu. Yıl Mart ayında başlıyor ve Aralık ayında bitiyordu. Bu takvime göre kış ayları (Ocak ve Şubat) sayılmıyordu.

Daha sonra, Kral Numa Pompilius (M.Ö. 713 civarı), yılı 12 aya çıkarmaya karar verdi ve Ocak (Ianuarius) ve Şubat (Februarius) aylarını ekledi.

Romalılar çift sayıları uğursuz kabul ettiği için ayları genellikle tek sayı ile belirlediler. Ancak yılın toplamı 354 gün yapıyordu ve bunu 365 güne tamamlamak için Şubat’a 28 gün verildi.

2. Jülyen Takvimi Düzenlemesi

M.Ö. 46 yılında Jül Sezar, Jülyen Takvimi'ni oluşturdu ve yıl uzunluğunu 365 güne çıkardı. Artık yıllarda Şubat’a bir gün eklendi ve böylece 4 yılda bir 29 gün oldu.

3. Augustus’un Düzenlemesi

Jül Sezar’dan sonra, İmparator Augustus ayların düzenlenmesini değiştirdi. Temmuz ayı (Julius Caesar'ın onuruna) 31 gün yapıldı. Augustus da kendi adı verilen Ağustos ayını (Augustus) 31 güne çıkardı.

Bu değişiklikler nedeniyle gün sayılarında kaymalar oldu, ancak Şubat yine en kısa ay olarak kaldı.

Sonuç:

Şubat ayı, Roma takviminin düzensizliklerinden ve sonraki reformlardan dolayı 28 gün olarak kaldı. Artık yıllarda, her 4 yılda bir Şubat’a 1 gün eklenerek 29 güne çıkartılıyor.