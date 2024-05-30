Sünnet kaç yaşında yapılır? Sünnet için en uygun yaş aralığı Sünnet, hem dini hem de kültürel sebeplerle dünya genelinde yaygın olarak uygulanır. Genellikle çocuklar belli bir yaşa geldiklerinde, çoğunlukla bebeklik döneminde veya çocukluk çağında sünnet edilirler. Peki, sünnet kaç yaşında yapılır? İşte en uygun yaş aralığı...

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Sünnet olmak, genellikle erkek çocukların veya bazen yetişkin erkeklerin penislerinin ucundaki sünnet derisinin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.

Müslümanlar arasında sünnet, Peygamber Hz. Muhammed'in sünneti olarak kabul edilir ve dini bir gereklilik olarak uygulanır. Çoğunlukla bebeklik veya çocukluk döneminde yapılır.

Yahudi inancında sünnet, Tanrı'nın İbrahim Peygamber'e verdiği emre dayanır ve doğumdan sonraki sekizinci günde gerçekleştirilir.

Sünnet, çoğu kültürde erkekliğe geçiş ritüeli olarak uygulanır.

Sünnetin bazı tıbbi faydaları olduğu öne sürülmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu riskini azaltabilir.

Sünnetsiz erkeklerde, penis ucunun altında biriken smegma adı verilen madde, hijyen problemlerine ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Peki, erkekler kaç yaşında sünnet olmalıdır? Sünnet yaşı kaçtır? Sünnet olmak için en uygun yaş aralığı nedir? İşte detaylar...

Sünnet kaç yaşında yapılır?

Sünnet olmanın yaşı için bir sınır yoktur; ileri yaşlarda da yapılabilir. Bunun son sınırı yoktur.

Hz. Peygamber (sav) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirmişti.

En uygun yaş aralığı

Uzmanlar, üç yaşına kadar çocuk sünnet ettirilmez ise, yedi yaşına kadar beklenmesini ve yedi yaşından sonra olmasını tavsiye ediyorlar.

Çocuk üç yaşından önce olanları çok fark edemiyor, ancak üç-yedi yaş arasında kendisinden bir parçanın koparıldığını fark ediyor ve bu travmaya sebep olabiliyor.

Yedi yaşından sonra ise, olayı anlayabilecek yaşa geliyor ve bunun bir eksi olmadığını, her erkeğin yaşadığı bir olay olduğunu fark ettiği için, daha kolay atlatılabiliyor.