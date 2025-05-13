Süper Lig ne zaman bitiyor, kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig bitiş tarihi...

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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları geride kalırken sezonun ne zaman biteceği merak ediliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki heyecan yakından takip ediliyor.

Sezonun son haftalarına girilirken, futbolseverler büyük bir heyecanla takımlarının maçlarını takip ediyor.

Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve küme düşme hattındaki mücadeleler, ligin son haftalarını daha da kritik hale getiriyor.

Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor ve kaç hafta kaldı? İşte, Trendyol Süper Lig bitiş tarihi...

Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de 35. hafta maçları geride kaldı ve sezonun tamamlanmasına 3 hafta kaldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi takvimine göre, 1 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla sona erecek.