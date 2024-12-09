Suriye Bayrağı değişti mi, anlamı nedir? İşte eski ve yeni Suriye Bayrağı...

Yağmur Dinç

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan iki farklı bayrak yer aldı.

Beşar Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte savaşın ardından ülkenin bayrağı da değişti.

Suriye'de yeni bir dönemin simgesi olarak 2011'den önceki bağımsızlık bayrağını göndere çekildi.

Yeni Suriye Bayrağı ve anlamı, milyonların merak konusu oldu.

İşte yeni ve eski Suriye Bayrağı...

SURİYE'DE ESKİ BAYRAK

Esad rejiminin bayrağı 1958'de Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kabul edilen ve 1961'de yeniden benimsenen kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Beyaz şeritte, iki yeşil yıldız yer alıyor.

SURİYE'NİN YENİ BAYRAĞI

Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki muhalifler eski bağımsızlık bayrağını yeniden göndere çekti.

Bu bayrak 1932'deki bağımsızlık dönemi simgelerini taşıyan yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerden oluşuyor.

Bayrağın ortasında ise üç kırmızı yıldız yer alıyor.