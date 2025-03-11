Sürücüler dikkat: Bu hatayı yapan ehliyetine veda ediyor! En az 6 ay el konuluyor

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10'uncu yargı paketi, günlük hayatı etkileyen başta trafik suçları olmak üzere çok sayıda alanda önemli düzenlemelerin yanına bir yenisi daha eklendi.

Meclise sunulacak olan yeni kanun teklifi kapsamında korsan taşımacılıkla mücadelede daha caydırıcı önemler alınıyor.

Söz konusu teklifle birlikte, mevcut para cezalarının yeterli caydırıcılığı sağlamadığı belirtilerek, korsan taşımacılığın kayıtlı esnafın haklarını ihlal ettiği ve yolcu güvenliğini tehlikeye attığının latı çizilerek vurgulanıyor.

Teklife göre, ruhsatsız ve yetkisiz şekilde yolcu taşıyan sürücüler artık sadece para cezası ile değil, aynı zamanda ehliyetlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalacak.

EHLİYETE VEDA EDİYORLAR

Korsan taşımacılıkla ile alakalı olan meclise sunulacak olan teklife göre, ilk kez korsan taşımacılık yapan sürücülerin ehliyetine 6 ay el konulacak.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise ehliyetlerine 1 yıl boyunca el konulacak ve bu süre zarfında yeni bir sürücü belgesi alamayacaklar.

Yetkililer, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte korsan taşımacılığın önemli ölçüde azalacağını ve yolcuların daha güvenli bir ulaşım hizmetine kavuşacağını belirtti.