Sürücüler dikkat: Cezalar katlanıyor, o şekilde direksiyon başına geçen yandı! Cezası 50 bin TL

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10'uncu yargı paketi, günlük hayatı etkileyen başta trafik suçları olmak üzere çok sayıda alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

Meclise sunulacak olan yeni yargı paketi kapsamında trafiği tehlikeye atan sürücüler için yeni düzenlemeler geliyor.

Yeni yargı paketi kapsamında, ambulansa yol vermeyen sürücülere, trafikte havaya ateş açan magandalara, yol kesene ve alkollü araç kullananlar için önemli düzenlemeler meclise sunulacak.

Bu kapsamda trafik cezalarında uygulanan para cezalarının artırılması ve aynı zamanda belli cezalarda hapis cezasının uygulanması da gündemde yer alıyor.

CEZALAR KATLANIYOR

Meclise sunulacak yargı paketi kapsamında alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücüler ciddi para cezaları ödemekle yükümlü olurken aynı zamanda hapis cezası uygulaması da devreye girecek.

Paket kapsamında alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. Ciddi oranda artış gösterecek olan para cezasının yanı sıra aynı zamanda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası da uygulanacak.