Sürücüler dikkat: Ehliyetin ardından sıra SRC’de! 2025’te fiyatlar cep yakacak…

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Ehliyet kurslarına ve harçlarına gelecek zamların ardından ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC Belgesi içinde kallavi zamların gelmesi bekleniyor.

SRC belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücüler için uygulanan yaptırımlarda da değişiklikler gündeme geliyor. Bu kapsamda hem sürücülere hem de araç sahibi firmalara uygulanacak cezalarda artış yaşanması bekleniyor.

31 Aralık tarihine kadar alınmaması halinde SRC belgelerine en az yüzde 50, cezalara da yüzde 45 oranında zam gelmesi bekleniyor.

ZAMLAR KAPIDA!

SRC belgesi kursları ve cezalarında uygulanacak olan zam miktarları cep yakacak. 2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası belirlenen cezai miktar sürücülere 2 bin 250 TL, işletmeye ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplam 7 bin 929 TL para cezası iken, vergi uzmanlarının hesaplarına göre 2025 yılında yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

SRC belgesi özelinde sürücülere uyarıda bulunan Tüm-Der İstanbul SRC Kursları Derneği Başkanı Nihat Gültekin, "Geç kalmadan SRC Belgenizi 31 Aralık tarihine kadar alın. 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde zam gelecek. Ayrıca sürücüye ve firma sahiplerine de yazılan cezalara yüzde 45 oranında YDO oranında artış bekleniyor" dedi.