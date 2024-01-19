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Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar İstanbul Şişli'de düzenlenecek olan Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollar yerine kullanılacak alternatif güzergahlar duyuruldu.