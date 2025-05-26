Sürücülerin bilmediği klima hilesi: Yapan yakıt tasarrufu sağlıyor

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Sıcak havaların bastırmasıyla birlikte araç klimaları tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak uzmanlar, özellikle şehir içi kısa mesafeli yolculuklarda klima kullanımının yanlış alışkanlıklarla birleştiğinde hem yakıt tüketimini artırdığını hem de serinleme verimini düşürdüğünü söylüyor.

Bir uzmana göre, klimanın yanlış kullanımı, yakıt tüketimini %10’a kadar artırabiliyor. Bu artış, özellikle dur-kalk trafikte ve kısa mesafeli sürüşlerde daha belirgin hale geliyor.

Klima sistemi, ilk çalıştırıldığında havayı soğutmak için zamana ve dolayısıyla motordan daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da sürücülere hem yakıt maliyeti hem de düşük performans olarak geri dönüyor.



BU YÖNTEMLER YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜRÜYOR!

Klimanın, araç hareket halindeyken daha verimli çalıştığını vurgulayan uzmanlar, "Aracı çalıştırır çalıştırmaz klimayı en yüksek seviyeye getirmek yerine, önce sürüşe geçin. Bu sayede motor daha az zorlanır ve sistem daha hızlı soğutur" uyarısında bulunuyor.

Araç içindeki serin havayı yeniden dolaşıma sokan sirkülasyon modu, klimanın daha az enerjiyle daha fazla verim sağlamasına yardımcı oluyor. Uzmanlar, bu modun özellikle yoğun trafikte ve kısa yolculuklarda tercih edilmesini öneriyor.

Yaygın yapılan bir diğer hata ise klimayı doğrudan maksimum seviyeye almak. Bu durum, sistemi aniden zorlayarak hem enerji tüketimini artırıyor hem de ideal serinliği geciktirebiliyor. Bunun yerine klimanın kademeli olarak artırılması, hem konforu hem de verimliliği artırıyor.