Survivor 2025 finalistleri kimler oldu? Son İstanbul final biletini kim kazandı?

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TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2025’te heyecanlı rekabet tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul finaline adını yazdırmak için kıyasıya mücadeleler sergileyen yarışmacılar arasından kimlerin final koltuklarında yer bulacağı merak ediliyordu.

10 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle birlikte son iki koltuğun sahibi de belli oldu. Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında süren mücadeleler sonucunda 3. Finalist biletini alan isim Volkan olurken Sevgi ve Ayşe arasında eleme heyecanı yaşandı.

SURVİVOR’A KİM VEDA ETTİ?

İlk final koltuğunu Batuhan, ikinci final koltuğunu ise Adem kazandı. Volkan, Ayşe ve Sevgi arasında oynanan düello oyunu sonrası kazanan isim Volkan olurken Sevgi ve Ayşe arasında eleme heyecanı yaşandı.

Survivor 2025’in son düellosunda kıyasıya süren yarışın ardından İstanbul finaline veda isim Sevgi oldu.

Survivor 2025 finalistleri kimler oldu?

İlk final koltuğunu Batuhan, ikinci final koltuğunu ise Adem kazandı. 10 Haziran Salı günü oynanan mücadelelerde ise 3. Final koltuğunun sahibi Volkan 4. Final koltuğunun sahibi ise Ayşe oldu.