Taksilerde yeni dönem: O şart tamamen kaldırıldı

Haber Merkezi

İstanbul’da hizmet veren taksi plakaları sahiplerini sevindirecek yeni bir karar alındı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen UKOME toplantısı sonucunda araç değişikliklerinde uygulanan o şart tamamen kaldırıldı.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, taksi sahipleri artık araçlarını değiştirirken daha fazla seçenek elde edebilecek.

Taksi plakası sahiplerinin yüzünü güldüren bu karar, araç değişimi sırasında yaşanan sınırlamaların ortadan kalkmasını sağladı.

O ŞART ARTIK OLMAYACAK

Söz konusu düzenlemeyle birlikte İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerdeki bu şart UKOME toplantısında resmen kaldırıldı.

Bununla birlikte, C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi.

Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi. B segmenti araçların taksi olarak kullanılması teklifi ise kabul edilmedi.