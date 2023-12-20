Tam bir ödem savar! Yoğurdun içine 4 tane koyun farka inanamayacaksınız… Yoğurdun içine 4 adet eklenecek olan bu gıda bağırsaklarını temizleyip vücuduzda ödemden eser bırakmıyor…

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Araştırmalara göre yoğurdun içine koyulacak olan bu gıda ile ödemden kolayca kurtulmanız mümkün. Bu gıda bağırsaklarınızı temizlerek vücudunuzda bulunan ödeme veda etmenizi sağlıyor.

İşte o mucize gıda…

Araştırmacılar tarafından edinilen bilgiye göre kuru kayısı bağırsakları tertemiz yapıyor. Ayrıca, vücuttaki fazla ödemi atmak ve kabızlığı önlemek içinde geçerli bir yöntem.

Dört adet kuru kayısı yoğurdunuza ekleyin. Kuru kayısılı yoğurdu tükettikten hemen sonra 2 bardak sıcak su için.

Bu uygulaacağınız kür sayesinde bağırsaklarınız temizlenecek ve vücudunuzdaki ödeme elveda diyeceksiniz.

Kuru kayısının faydaları…

Yüksek miktarda lif içerir: Bir porsiyonunda (3-4 adet) 2 gram lif bulunur, günlük ihtiyacın %8’ini karşılar. Lif dengeli beslenmenin hayati bir parçasıdır. Sindirim sisteminizin düzenli olarak çalışmasını sağlar ve vücudunuzdaki kirleri temizler. Lifli bir diyet yediğinizde, doğal olarak kilonuzu düzenler ve hatta kolesterol seviyenizi düşürebilirsiniz.

Kalorisi düşüktür: 1 porsiyonu (28-30 g) 3 veya 4 tanedir, ortalama 56 kcal içerir. Lif ve besin öğeleri zenginliği sayesinde uzun süre tokluk sağlar.

Yüksek besin öğeleri içerir: Bir bardak kuru kayısı, vücudunuzun günlük A Vitamini ihtiyacının %94'ünü ve demirinin %19'unu sağlar. Kuru kayısı, kemiklerinizi güçlendiren ve sinir fonksiyonunu koruyan, kilo yönetimine yardımcı olan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali içerir. Ayrıca endişeli veya stresli hissettiğinizde sakinleştirici özelliklere sahip olan magnezyum mineralini barındırır. Magnezyum beraberinde kas spazmları ve kramplara yardımcı olabilir ve uykusuzluğa karşı rahatlama sağlayabilir. Koyu turuncu ve kahverengi renkli kuru kayısılar yüksek A vitamini zenginidir. A vitamini Hücre büyümesini teşvik eder, bağışıklık sistemini düzenler, iyi görüş sağlar, kemikleri sağlıklı tutar ve üreme sistemine yardımcı olur. Beyin fonksiyonuna ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan ve vücut hücrelerindeki sıvı dengesini korumayı sağlayan bir elektrolit olan potasyumu içerir.