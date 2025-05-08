Tarih verildi: Tüm sobalar kaldırılıyor

Haber Merkezi

Fransa'da milyonlarca haneyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Hükümet, geleneksel ısınma yöntemlerinden biri olan odun sobası kullanımını yasaklama kararı aldı.

Soğuk kış aylarında uygun maliyetli olması ve artan enerji faturalarına karşı bir alternatif sunması nedeniyle birçok Fransız vatandaşı tarafından tercih edilen odun sobası, artık tarihe karışacak.

Bu karar özellikle kırsal kesimde yaşayan ve modern ısınma sistemlerine erişimi sınırlı olan kesimleri yakından ilgilendiriyor.

2026 itibarıyla ülkede odun sobaları tamamen kullanım dışı kalacak.

KARARIN SEBEBİ HAVA KİRLİLİĞİ

Fransız yetkililer, odun sobalarının özellikle şehir merkezlerinde hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Odun yakımının yüksek karbon salınımına neden olması ve solunabilir partikül maddelerin havaya karışması, bu yasağın temel dayanağı olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu adımın daha temiz bir çevreye giden yolda önemli bir dönüm noktası olacağı görüşünde.

Ancak yasak, toplumun her kesiminde aynı yankıyı bulmadı. Özellikle düşük gelirli aileler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, doğalgaz ya da elektrikli ısıtma sistemlerinin maliyetine dikkat çekerek endişelerini dile getiriyor.

Birçok kişi, odun sobasının ekonomik ve pratik bir çözüm olduğunu savunurken, geçiş sürecinin plansız olması durumunda mağduriyetlerin yaşanabileceğini söylüyor.

ALTERNATİF ISINMA YÖNTEMLERİ GÜNDEMDE

Hükümet ise çözüm olarak çevreci alternatifleri teşvik etmeyi planlıyor. Pelet sobaları, biyokütle kazanları ve enerji verimliliği yüksek modern ısıtma sistemleri ön plana çıkıyor.

Ancak bu sistemlerin yüksek kurulum maliyeti ve teknik zorlukları, uygulamada bazı sorunları da beraberinde getirebilir.

Enerji uzmanları ve çevre bilimcileri, yasağın etkili olabilmesi için sosyal destek mekanizmalarının mutlaka devreye alınması gerektiğini belirtiyor.

Aksi takdirde, yasağın ekonomik olarak kırılgan grupları daha da zora sokabileceği uyarısında bulunuluyor.