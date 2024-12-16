Tarihin en etkili medeniyetleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

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ABD merkezli olan U.S. News & World Report dergisi tarafından dünya tarihinde yer alan medeniyetler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda tarihin en etkili medeniyetleri sıralaması ortaya çıktı.

Dünya tarihinin izlerini süren araştırmayla birlikte toplamda 15 ülke araştırılırken ortaya çıkan sıralama görenleri şaşırtmayı başardı.

Sosyoloji ve sanat tarihi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan araştırmayla birlikte tarih boyunca önemli kültürel mirasa sahip olan ve dünyanın en etkili medeniyetlerine ev sahipliği yapan ülkelerin sıralandığı listede bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı.

EN ETKİLİ MEDENİYETLER

1-MISIR

2- YUNANİSTAN

3- İTLAYA

4- FRANSA

5- İSPANYA

6- ÇİN

7- BİRLEŞİK KIRALLIK

8- JAPONYA

9- HİNDİSTAN

10- RUSYA

11- TÜRKİYE

12- ALMANYA

13- MEKSİKA

14- İSRAİL

15- PORTEKİZ