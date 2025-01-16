Tarihler belli oldu: 2025 yılı Kaymakamlık sınavı ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geçtiğimiz günlerde başvurular başlamıştı.

Sınav hakkında yeni bilgi sahibi olan binlerce kişi tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvurusu için son tarihin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Adaylar, başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.