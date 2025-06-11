Tatilciler dikkat: O bölgede denize girmek yasaklandı

Haber Merkezi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan balıkçı barınağında yapılan kum temizleme çalışmaları sonrası oluşan derin çukurlar ve değişen akıntı, bölgeyi tehlike alanına dönüştürdü.

Liman çıkışında meydana gelen bu tehlikeler nedeniyle yetkililer, vatandaşları uyararak sezon boyunca burada denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Alaplı’daki balıkçı barınağı, ilçe merkezine yakınlığı nedeniyle yaz aylarında sıkça tercih edilen popüler bir noktaydı.

Ancak limanın kumla dolması nedeniyle büyük teknelerin geçişi zorlaşınca, yapılan temizlik çalışmaları sırasında iş makinelerinin oluşturduğu derin çukurlar ve akıntıdaki değişiklikler, deniz kullanıcıları için ciddi riskler doğurdu.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından bölgeden uzak durması gerektiğini belirtti.

SEZON BOYUNCA YASAKLANDI

İHA’da yer alan habere göre; Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağında oluşan tehlikeli kum çukurları, bölgedeki boğulma vakalarını artırıyor.

Teknesiyle limanda zaman geçiren Çağlar Uğurlu, “Bu liman ağzı bölgesi çok tehlikeli. İş makinelerinin oluşturduğu kum çukurları nedeniyle burada sürekli boğulma vakaları oluyor. Derinliği fark etmeyen çocuklar bir anda suyun içinde kaybolabiliyor. Ayrıca bu çukurlar, suyun akış yönünü değiştiriyor ve bu da boğulma riskini artırıyor. Vatandaşlara sürekli uyarıda bulunuyoruz: Denize girmeyin” dedi.

Alaplı Cennet Koyu bakım görevlisi İlhan Akgüz ise aileleri boğulma risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ise liman çıkışındaki tehlikeler nedeniyle bölgedeki denize girme yasağının sezon boyunca devam edeceğini belirtti.