Tatlı suyun en şifalısı! Alabalık bakın hangi hastalıklara iyi geliyor...

Yağmur Dinç

Alabalık; tatlı su ve bazı tuzlu su ortamlarında yaşayan, eti besleyici ve lezzetli olan bir balık türüdür. Genellikle nehirler, göller ve soğuk su akarsularında bulunur.

Alabalık, sağlık açısından faydalı olan omega-3 yağ asitleri, protein, vitaminler (özellikle B12 ve D vitamini) ve mineraller (fosfor, selenyum) içerir.

Ayrıca, lezzetli eti nedeniyle dünya genelinde yaygın olarak tüketilir.

Balık mevsiminde tercihini alabalıktan yana kullanacaklar için faydalarını sıraladık.

İşte alabalık yemenin sağlığa yararları...

ALABALIK FAYDALARI

1- Alabalık, kas yapımını ve onarımını destekleyen yüksek kaliteli protein içerir.

2- Kalp sağlığını iyileştirir, kötü kolesterolü düşürür ve beyin fonksiyonlarını destekler.

3- Düşük kalorili olup, sağlıklı doymamış yağlar içerir, bu da kilo kontrolü için idealdir.

4- Sinir sistemi sağlığını destekleyen B12 vitamini ve kemik sağlığını güçlendiren D vitamini sağlar.

5- İçerdiği selenyum ve diğer besinler bağışıklık sistemini destekler.

6- D vitamini ve fosfor içeriği ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

7- Kasların büyümesi ve onarımı için gerekli olan amino asitleri sağlar.