Tavlayı kim icat etti? Tavla ne zaman bulunmuştur?

Hüseyin Topuz

Tavla, binlerce yıllık geçmişiyle strateji ve şansın birleştiği en eski masa oyunlarından biridir.

Tavlayı kimin icat ettiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, kökeninin binlerce yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir.

En eski tavla benzeri oyunlardan biri, M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya'da oynanan "Kraliyet Oyunu" olarak bilinir. Bu oyun, modern tavlanın atası olarak kabul edilir.

Bugünkü anlamıyla tavlanın ise Persler tarafından yaklaşık M.S. 6. yüzyılda geliştirildiği düşünülmektedir. Sasaniler döneminde (M.S. 224-651) İran'da oynanan "Nard" adlı oyun, günümüz tavlasına oldukça benzemektedir.

Efsaneye göre, Sasani hükümdarı Büveyhi Kralı Nevşirvan, Hintliler tarafından gönderilen satranç oyununa karşılık olarak "Nard" oyununu icat ettirmiştir.

Tavla, zamanla Bizans, Osmanlı ve Avrupa kültürlerine yayılmış ve günümüzde farklı kurallar ve varyasyonlarla dünya çapında oynanan popüler bir oyun haline gelmiştir.