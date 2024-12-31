TDK 2025 bursu ne kadar, kaç TL? TDK burs başvurusu!

Yağmur Dinç

Türk Dil Kurumu bursu, üniversite (ÖSYM) sınavından başarı sıralamalarında yer alan ve belirlenen dil bölümlerinde okumaya hak kazanan öğrencilerin değerlendirmeye alındığı bir burs programıdır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilebilen burs programı, kademeye göre burs tutarlarında farklılık gösterir.

TDK tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı.

Peki; TDK'tan burs alma şartları nelerdir? TDK 2025 bursu ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

TDK BURS ŞARTLARI 2025

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

Örgün öğretimde öğrenim görüyor olmak.

Bulunduğu öğrenim programında kayıp yılı bulunmamak.

TDK'nın belirlediği bölümlerde öğrenim görüyor olmak. Bu bölümler arasında Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği gibi bölümler bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu'na göre 100'lük sistemde en az 80 not ortalamasına sahip olmak.

TDK BURS ÜCRETLERİ 2025

TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.

Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.